В Бишкеке 23 сентября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День уменьшился до 12 часов 6 минут.
Отключения света, газа, воды
Не будет холодной и горячей воды:
- 9.00-18.00 — район, ограниченный проспектом Ден Сяопина, улицами Профсоюзной, Лумумбы, Кустанайской. Подробнее
У кого намечается той
Тынай Ибрагимов
Памятные даты
День государственного языка Кыргызской Республики
Государственный язык Кыргызстана — кыргызский. Дата отмечается в стране ежегодно 23 сентября в честь принятия в этот день в 1989 году Верховным советом Киргизской ССР Закона «О государственном языке Киргизской ССР».
Носителями языка также являются этнические кыргызы, проживающие в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Китае, России и некоторых других странах.
Международный день жестовых языков
День призван обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей.
Инициатором выступила Всемирная федерация глухих. По данным этой организации в мире проживает свыше 70 миллионов глухих людей, для которых жестовый язык является основной формой общения с внешним миром.
Существует около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов. Мировое сообщество признает жестовые языки полноправными естественными языками.
День рождения жевательной резинки
23 сентября 1848 года американец Джон Кертис у себя дома произвел первую жевательную резинку.
Новую жизнь жвачка (уже на основе каучука, а не сосновой смолы) получила в 1869-м благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок началу серийного производства жевательной резинки.
Выход первой версии операционной системы Android
23 сентября 2008 года официально вышла первая версия операционной системы, а также первый полноценный пакет разработчика SDK 1.0, Release 1. С момента выхода первой версии платформы произошло несколько обновлений системы, касающихся исправления обнаруженных ошибок и добавления новой функциональности в систему.
Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков и других устройств.
В 86 процентах смартфонов, проданных во втором квартале 2014 года, была установлена операционная система Android. На конференции для разработчиков в мае 2017-го Google объявила, что за всю историю Android было активировано более 2 миллиардов Android-устройств.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Калийнур Усенбеков
В 1921 году в селе Ой-Булак Тюпского района родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Калийнур Усенбеков.
Войну закончил в Берлине. После продолжал службу в рядах Вооруженных сил СССР.
В 1951-м окончил Военно-юридическую академию Советской армии. Был военным следователем, затем заместителем и первым заместителем прокурора Киргизской ССР.
В 1961-1968 годах работал в системе Министерства внутренних дел. В 1968-1987-х работал председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР.
Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, в 1989 году был избран депутатом Верховного Совета СССР.
Умер 9 декабря 2003 года.
Родился поэт Туменбай Байзаков
Родился в 1923 году в селе Бокей Сузакского района Ошской области.
Принимал участие в Великой Отечественной войне. После ранения работал учителем, директором в школах Сузакского района, редактором райгазеты.
Работал в системе печати Госкомиздата республики, главным редактором в издательстве «Кыргызстан».
Поэтические произведения Туменбая Байзакова публикуются с 1946 года. Первый поэтический сборник «Перизат» вышел в свет в 1958-м. На русском языке вышли три сборника поэта: «Наедине с мечтой», «Зеленая карусель», «Осень и любовь».
За книгу «Наедине с мечтой» поэт удостоен литературной премии СП СССР имени А.А.Фадеева и награжден золотой медалью.
Свои произведения Туменбай Байзаков посвятил Родине, красоте родного края, дружбе народов. Его знаменитые строки «Кыргыз жери», положенные на музыку, стали неофициальным гимном Кыргызстана. Обширна и проникновенна также любовная лирика поэта.
Широко известна переводческая деятельность Туменбая Байзакова. Им переведены на кыргызский язык произведения А.Пушкина, В.Гете, М.Рыльского, М.Джалиля, М.Така и других авторов. Много сил и труда отдал он сбору, изучению и изданию поэтического наследия акына-импровизатора Барпы Алыкулова.
Умер в 1992 году.
Куда сходить
Культура
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
- работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
- на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
- Gallery M приглашает на выставку.