00:35
USD 79.15
EUR 93.38
RUB 1.04
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 23 сентября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День уменьшился до 12 часов 6 минут.

Отключения света, газа, воды

Не будет холодной и горячей воды:

  • 9.00-18.00 — район, ограниченный проспектом Ден Сяопина, улицами Профсоюзной, Лумумбы, Кустанайской. Подробнее

У кого намечается той

Тынай Ибрагимов 

Родился 23 сентября 1952 года. Кинорежиссер. 

Памятные даты

День государственного языка Кыргызской Республики

Государственный язык Кыргызстана — кыргызский. Дата отмечается в стране ежегодно 23 сентября в честь принятия в этот день в 1989 году Верховным советом Киргизской ССР Закона «О государственном языке Киргизской ССР».

Носителями языка также являются этнические кыргызы, проживающие в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Китае, России и некоторых других странах.

Международный день жестовых языков 

День призван обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. 

Инициатором выступила Всемирная федерация глухих. По данным этой организации в мире проживает свыше 70 миллионов глухих людей, для которых жестовый язык является основной формой общения с внешним миром.

Существует около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов. Мировое сообщество признает жестовые языки полноправными естественными языками.

День рождения жевательной резинки

23 сентября 1848 года американец Джон Кертис у себя дома произвел первую жевательную резинку.

Новую жизнь жвачка (уже на основе каучука, а не сосновой смолы) получила в 1869-м благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок началу серийного производства жевательной резинки.

В СССР импортная жевательная резинка являлась предметом культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась, а позже появившиеся советские аналоги уступали импортным по возможности их надувания и по красочному оформлению упаковки.

Выход первой версии операционной системы Android

23 сентября 2008 года официально вышла первая версия операционной системы, а также первый полноценный пакет разработчика SDK 1.0, Release 1. С момента выхода первой версии платформы произошло несколько обновлений системы, касающихся исправления обнаруженных ошибок и добавления новой функциональности в систему.

Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков и других устройств.

В 86 процентах смартфонов, проданных во втором квартале 2014 года, была установлена операционная система Android. На конференции для разработчиков в мае 2017-го Google объявила, что за всю историю Android было активировано более 2 миллиардов Android-устройств.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Калийнур Усенбеков

из интернета
Фото из интернета. Калийнур Усенбеков

В 1921 году в селе Ой-Булак Тюпского района родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Калийнур Усенбеков.

Войну закончил в Берлине. После продолжал службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1951-м окончил Военно-юридическую академию Советской армии. Был военным следователем, затем заместителем и первым заместителем прокурора Киргизской ССР.

В 1961-1968 годах работал в системе Министерства внутренних дел. В 1968-1987-х работал председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, в 1989 году был избран депутатом Верховного Совета СССР.

Умер 9 декабря 2003 года.

Родился поэт Туменбай Байзаков

из интернета
Фото из интернета. Туменбай Байзаков

Родился в 1923 году в селе Бокей Сузакского района Ошской области.

Принимал участие в Великой Отечественной войне. После ранения работал учителем, директором в школах Сузакского района, редактором райгазеты.

Работал в системе печати Госкомиздата республики, главным редактором в издательстве «Кыргызстан».

Поэтические произведения Туменбая Байзакова публикуются с 1946 года. Первый поэтический сборник «Перизат» вышел в свет в 1958-м. На русском языке вышли три сборника поэта: «Наедине с мечтой», «Зеленая карусель», «Осень и любовь».

За книгу «Наедине с мечтой» поэт удостоен литературной премии СП СССР имени А.А.Фадеева и награжден золотой медалью.

Свои произведения Туменбай Байзаков посвятил Родине, красоте родного края, дружбе народов. Его знаменитые строки «Кыргыз жери», положенные на музыку, стали неофициальным гимном Кыргызстана. Обширна и проникновенна также любовная лирика поэта.

Широко известна переводческая деятельность Туменбая Байзакова. Им переведены на кыргызский язык произведения А.Пушкина, В.Гете, М.Рыльского, М.Джалиля, М.Така и других авторов. Много сил и труда отдал он сбору, изучению и изданию поэтического наследия акына-импровизатора Барпы Алыкулова.

Умер в 1992 году.

Куда сходить

Культура

  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
  • работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
  • на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
  • Gallery M приглашает на выставку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165985/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в&nbsp;Бишкеке Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в Бишкеке
Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой
Сотни людей пытаются купить авиабилеты в&nbsp;Россию. Цены взлетели, мест нет Сотни людей пытаются купить авиабилеты в Россию. Цены взлетели, мест нет
Россия сняла ограничения на&nbsp;въезд кыргызстанцев на&nbsp;территорию страны Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны
Бизнес
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
Приложение O!TV&mdash; много полезного и&nbsp;развлекательного контента для детей! Приложение O!TV— много полезного и развлекательного контента для детей!
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: обслуживаем карты платежной системы &laquo;Мир&raquo; ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: обслуживаем карты платежной системы «Мир»
23 сентября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 сентября, вторник
23:55
​​Facebook позволит контролировать право собственности на изображения
23:07
Женщина на парковке повредила чужой автомобиль и оторвала у своего дверь
22:18
В Японии начали производство безопасных УФ-ламп, убивающих коронавирус
21:47
Езда по встречке. Водитель на легковушке объехал с нарушением ПДД автозатор
21:23
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Санпатруль не пустили в баню «С легким паром»