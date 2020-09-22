В Японии начали производство безопасных УФ-ламп, убивающих коронавирус. Производство безопасных для здоровья человека ультрафиолетовых ламп Care 222 начала японская компания Ushio Inc., сообщает издание Kyodo News.

Фирма специализируется на производстве светового оборудования. Предполагается, что эту лампу можно будет использовать для дезинфекции помещений и поверхностей в присутствии людей. В отличие от привычных УФ-ламп, которые излучают свет с длиной волны 254 нанометра, новая от Ushio излучает волны длиной 222 нанометра, которые безопасны для человека, но смертельны для коронавируса.

Ее можно использовать в лифтах, поездах, автобусах, офисах, магазинах и других местах.

Лампа способна за шесть минут с расстояния 2,5 метра обезвредить 99 процентов вирусов, находящихся на площади 3 квадратных метра. Стоимость одной составляет около $2 тысяч 860.

В настоящее время компания предполагает продавать лампы исключительно для медицинских учреждений из-за производственных ограничений.