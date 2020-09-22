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Общество

Завтра в одном из районов Бишкека не будет горячей и холодной воды

Завтра, 23 сентября, в одном из районов не будет горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, горячей воды не будет с 9.00 до 18.00 в районе, ограниченном проспектом Дэн Сяопина, улицами Профсоюзной, Лумумбы и Кустанайской.

Причина отключения — проведение ПЭУ «Бишкекводоканал» ремонтно-профилактических работ на водозаборах и городских водопроводных сетях. В связи с этим КП «Бишкектеплоэнерго» вынуждено приостановить подачу горячей воды.

Ранее в муниципалитете сказали, что завтра в этом районе будет отключена холодная вода.

ПЭУ «Бишкекводоканал» и КП «Бишкектеплоэнерго» приносят извинения за причиненные неудобства.

По вопросам водоснабжения можно обращаться в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533.

Горячие линии Бишкектеплоэнерго:

абонентская служба — 0312212847;
расчетный отдел — 0312212845;
отдел по приборам учета тепловой энергии и приему показаний горячей воды — 0312492535, 0312212804.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165978/
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