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Общество

В Джалал-Абаде ГСБЭП задержала директора одного из лесных хозяйств региона

В Джалал-Абадской области сотрудники ГСБЭП задержали директора одного из лесных хозяйств Т.А. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

Уточняется, что ответственные лица лесного хозяйства провели два тендера на противопожарные и лесокультурные работы на сумму 2 миллиона сомов. По результатам победителями были признаны ОсОО «А.» и ОсОО «А.А.».

«Однако фактически указанные в тендере работы были уже проведены самими сотрудниками лесного хозяйства. После перечисления деньги, поступившие на расчетные счета фирм, по указанию директора были обналичены и переданы главному бухгалтеру. По досудебному производству проводятся следственные действия. Руководителю лесного хозяйства К.Ж., главному бухгалтеру А.Б., а также главам ОсОО будет дана окончательная юридическая оценка по итогам следствия», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165972/
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