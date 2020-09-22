В Кыргызстане за сутки выявили 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в Бишкеке заболели 4 человека, Оше — 2, Чуйской области — 8, Ошской — 17, Иссык-Кульской — 5, Таласской — 2, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 20.
Всего в стране с марта зарегистрировали 45 тысяч 542 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.