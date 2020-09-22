В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 114 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, в Бишкеке выздоровели 23 человека, в Оше — 14, в Чуйской области — 7, в Ошской — 21, в Таласской — 3, в Нарынской — 2, в Иссык-Кульской — 12, в Джалал-Абадской — 18, в Баткенской — 14.
Всего за весь период пандемии в стране выздоровели 41 тысяча 796 человек.
Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.