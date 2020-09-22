Минобразования запускает проект «Школа будущего». Будет готовить учителей

Министерство образования проведет семинары для учителей в целях подготовки к апробации проекта «Школа будущего». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, проект разработан для создания многоуровневой цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях страны, повышения качества образования и эффективного использования человеческих ресурсов.

Приоритетными направлениями проекта являются:

обеспечение школ доступом к интернету, компьютерными, мультимедийными и другими средствами, сетевой инфраструктурой для цифрового обучения и развития системы электронного управления (E-environment);

повышение уровня компетенции педагогов на всех уровнях образования в области использования цифровых информационных технологий в учебном процессе (E-teacher);

создание современных цифровых дидактических средств обучения, использование цифровых технологий для перехода к компетентностно-ориентированной персонализированной организации образовательного процесса (E-learning);

реализация электронного управления и электронных услуг в системе школьного образовании (E-services).

Министерство образования и науки на основе специально разработанных критериев отобрало 10 общеобразовательных школ (по одной из каждого региона, лицей инновационных технологий имени А.Молдокулова и столичная школа № 69) для апробации модели.

Ведомство подписало меморандум о сотрудничестве с ЗАО «Альфа Телеком» о реализации проектов «Система контроля учета доступа детей», «Электронная столовая», «Электронный журнал». Систему «Санарип мектеп» уже начали внедрять в 10 школах страны.

Кроме того МОН подписало меморандум с Парком высоких технологий о разработке электронного контента для школьников. Проведены переговоры с представителями АБР по финансированию отдельных направлений проекта, получено согласие на частичное финансирование. При этом вместо оснащения лабораторий по физике, химии и биологии предложено подумать над приобретением информационно-коммуникационного оборудования.

Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Минобразования разработал 72-часовую программу формирования навыков учителей по ИКТ. Для учителей 10 пилотных школ будут проведены обучающие семинары в рамках подготовки к запуску пилотирования модели «Школа будущего».