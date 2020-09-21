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Общество

Ремонт больницы в Токмаке планируют завершить до конца сентября

Ремонт больницы на 216 койко-мест, начатый в июле 2020 года, в Токмаке планируют завершить до конца сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.

По ее данным, сметная стоимость объекта составляет 63 миллиона 682 тысячи 9 сомов.

Подрядная организация провела необходимые монтажные и электромонтажные работы. Обновлены кровля здания и котельной, внутренняя и наружная отделка, установлены новые оконные, дверные блоки и перегородки, заменены санприборы, пожарная сигнализация, внутренняя вентиляция и отопление. Обновлены системы водопровода и канализации, а также проведены работы по устройству септика.

Стройготовность объекта составляет 92 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165892/
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