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Общество

Организациям здравоохранения Бишкека необходимо приобрести 11 генераторов

Организациям здравоохранения Бишкека требуется приобрести 11 генераторов. Об этом в мэрии на плановом совещании, посвященном предстоящему отопительному сезону, сообщил вице-мэр Алимбек Абдылдаев.

По его словам, на данный момент для обеспечения бесперебойного электроснабжения организаций здравоохранения Бишкека во время аварийных отключений электроэнергии в восьми организациях имеется в наличии 10 генераторов и один инвертор.

«В управлении здравоохранения мэрии Бишкека имеется 46 учреждений, которые расположены в 80 объектах. Из них отопление от ТЭЦ получают 46 объектов, четыре объекта — от котельных КП «Бишкектеплоэнерго», 29 учреждений — с местными системами отопления (электроэнергия, уголь) и одно учреждение — на газовом отоплении», — отметил он.

Алимбек Абдылдаев добавил, что для бюджетных организаций здравоохранения (республиканский бюджет) предстоит заготовить 160 тонн угля (для 17 врачебных амбулаторий с печным отоплением). «Конкурс на закупку угля проведен в июле, заключен договор. На 21 сентября завезено 104 тонны», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165888/
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