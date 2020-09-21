iPhone 11 и велосипеды получили школьники за лучшее сочинение на кыргызском

iPhone 11 и велосипеды получили школьники за лучшее сочинение в конкурсе «Китеп — билим булагы» («Книга — источник знаний»). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, накануне в школе № 24 прошел городской этап конкурса. Школьники писали сочинения на тему «Адамга эң кыйыны-күн сайын адам болуу» («Самое трудное для человека — быть человеком каждый день»).



Победителем конкурса и обладателем гран-при стал ученик 11-го класса школы № 38 Свердловского района Байэл Бакытбек уулу. Школьник получит новый смартфон iPhone 11, а его учительница Салима Кушубаковна Кушубакова поедет отдыхать на Иссык-Куль.

Остальные участники городского этапа — ученицы школы № 82 Зарема Таласбекова, школы № 87 Сезим Омурбекова, школы № 64 Асия Тагай кызы и школы № 69 Зейнеп Азамат кызы — получат в подарок велосипеды. Их педагоги тоже поедут на Иссык-Куль.