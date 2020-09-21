Минобразования презентовало 18 новых книг на кыргызском языке

В Министерстве образования и науки презентовали 18 книг на государственном языке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, книги выпущены в рамках реализации Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике. Всего отпечатано 8 тысяч 409 экземпляров.

Фото пресс-службы Минобразования. В МОиН презентовали 18 книг на государственном языке

В ведомстве отметили, что семь изданий предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья, одно — для школ, 10 — для организаций среднего и высшего профессионального образования. Рукописи были утверждены Кыргызской академией образования и ученым советом.

Презентация приурочена ко Дню государственного языка.