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Общество

Минобразования презентовало 18 новых книг на кыргызском языке

В Министерстве образования и науки презентовали 18 книг на государственном языке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, книги выпущены в рамках реализации Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике. Всего отпечатано 8 тысяч 409 экземпляров.

пресс-службы Минобразования
Фото пресс-службы Минобразования. В МОиН презентовали 18 книг на государственном языке

В ведомстве отметили, что семь изданий предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья, одно — для школ, 10 — для организаций среднего и высшего профессионального образования. Рукописи были утверждены Кыргызской академией образования и ученым советом.

Презентация приурочена ко Дню государственного языка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165874/
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