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Общество

22 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».

1
Ошская область
  • 9.00-18.00 — села Жар-Кыштак, сельские управы Кенеш, Кыргыз-Ата, Исанов, Зулпуев, Папан, Керме-Тоо, Кок-Бел, город Ош (улицы Навои, Аношина, Привокзальная, Масалиева, Кош-Таш, Ниязов, Верхнеувамская, Ленина, Курманджан Датки, Суюнбаева, Ибрагимова, Лермонтова, Горького, Вишневая, Алиева, Ашхабадская, Геологическая, Низами, Примова, Резиденция, район «215-й квартал»).
2
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Бирлик, Уч-Коргон, Масалиев, город Кызыл-Кия (улицы Арык-Бою, Джин-Джиган, Ынтымак, Кулатова, Кулуштан, Мончу, Чал-Таш, Беш-Бурхан).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165864/
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