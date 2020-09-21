22 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».

1 Ошская область Ошская область 9.00-18.00 — села Жар-Кыштак, сельские управы Кенеш, Кыргыз-Ата, Исанов, Зулпуев, Папан, Керме-Тоо, Кок-Бел, город Ош (улицы Навои, Аношина, Привокзальная, Масалиева, Кош-Таш, Ниязов, Верхнеувамская, Ленина, Курманджан Датки, Суюнбаева, Ибрагимова, Лермонтова, Горького, Вишневая, Алиева, Ашхабадская, Геологическая, Низами, Примова, Резиденция, район «215-й квартал»).

2 Баткенская область Баткенская область