Авиарейсы из Кыргызстана: кто и куда может вылететь

Из аэропорта «Манас» на сегодняшний день возобновили регулярные авиарейсы по семи маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
По ее данным, перед вылетом кыргызстанцы должны иметь результаты ПЦР-теста, чтобы вылететь по следующим направлениям:
- Бишкек — Стамбул — Бишкек;
- Бишкек — Анталья — Бишкек;
- Дубай — Бишкек — Дубай;
- Шарджа — Бишкек — Шарджа;
- Ташкент — Бишкек — Ташкент;
- Алматы — Бишкек — Алматы;
- Бишкек — Москва — Бишкек.
В аэропорту «Ош» выполняются чартерные рейсы по следующим маршрутам:
- Москва — Ош — Москва;
- Ош — Санкт-Петербург — Ош;
- Ош — Новосибирск — Ош;
- Ош — Екатеринбург — Ош;
- Ош — Сургут — Ош;
- Ош — Красноярск — Ош.
Кроме того, возобновили внутренние полеты по маршрутам:
- Бишкек — Ош — Бишкек (каждый день);
- Бишкек — Джалал-Абад — Бишкек (один раз в неделю, по пятницам);
- Бишкек — Баткен — Бишкек (один раз в неделю, по вторникам).
Согласно действующему порядку в России, Казахстане, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах граждане Кыргызстана должны иметь результат ПЦР-теста на коронавирус (отрицательный), сделанный не ранее чем за три дня до прибытия на территорию этих стран.
Результаты ПЦР не требуются для вылетающих в Турцию.
Вход в терминалы аэропортов ОАО «МАМ» разрешен только для пассажиров при наличии авиабилета. При входе в здание аэровокзала пассажиры проходят через дезинфекционный тоннель.
Пассажиры также должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Для этого в зданиях аэропортов имеется специальная разметка и информационные стенды.
Ранее сообщалось, что Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны, введенные из-за распространения коронавируса.