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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Авиарейсы из Кыргызстана: кто и куда может вылететь

Из аэропорта «Манас» на сегодняшний день возобновили регулярные авиарейсы по семи маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По ее данным, перед вылетом кыргызстанцы должны иметь результаты ПЦР-теста, чтобы вылететь по следующим направлениям:

  • Бишкек — Стамбул — Бишкек;
  • Бишкек — Анталья — Бишкек;
  • Дубай — Бишкек — Дубай;
  • Шарджа — Бишкек — Шарджа;
  • Ташкент — Бишкек — Ташкент;
  • Алматы — Бишкек — Алматы;
  • Бишкек — Москва — Бишкек.

В аэропорту «Ош» выполняются чартерные рейсы по следующим маршрутам:

  • Москва — Ош — Москва;
  • Ош — Санкт-Петербург — Ош;
  • Ош — Новосибирск — Ош;
  • Ош — Екатеринбург — Ош;
  • Ош — Сургут — Ош;
  • Ош — Красноярск — Ош.

Кроме того, возобновили внутренние полеты по маршрутам:

  • Бишкек — Ош — Бишкек (каждый день);
  • Бишкек — Джалал-Абад — Бишкек (один раз в неделю, по пятницам);
  • Бишкек — Баткен — Бишкек (один раз в неделю, по вторникам).

Согласно действующему порядку в России, Казахстане, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах граждане Кыргызстана должны иметь результат ПЦР-теста на коронавирус (отрицательный), сделанный не ранее чем за три дня до прибытия на территорию этих стран.

Результаты ПЦР не требуются для вылетающих в Турцию.

Вход в терминалы аэропортов ОАО «МАМ» разрешен только для пассажиров при наличии авиабилета. При входе в здание аэровокзала пассажиры проходят через дезинфекционный тоннель.

Пассажиры также должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Для этого в зданиях аэропортов имеется специальная разметка и информационные стенды.

Ранее сообщалось, что Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны, введенные из-за распространения коронавируса. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165854/
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