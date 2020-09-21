Авиарейсы из Кыргызстана: кто и куда может вылететь

Из аэропорта «Манас» на сегодняшний день возобновили регулярные авиарейсы по семи маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По ее данным, перед вылетом кыргызстанцы должны иметь результаты ПЦР-теста, чтобы вылететь по следующим направлениям:

Бишкек — Стамбул — Бишкек;

Бишкек — Анталья — Бишкек;

Дубай — Бишкек — Дубай;

Шарджа — Бишкек — Шарджа;

Ташкент — Бишкек — Ташкент;

Алматы — Бишкек — Алматы;

Бишкек — Москва — Бишкек.

В аэропорту «Ош» выполняются чартерные рейсы по следующим маршрутам:

Москва — Ош — Москва;

Ош — Санкт-Петербург — Ош;

Ош — Новосибирск — Ош;

Ош — Екатеринбург — Ош;

Ош — Сургут — Ош;

Ош — Красноярск — Ош.

Кроме того, возобновили внутренние полеты по маршрутам:

Бишкек — Ош — Бишкек (каждый день);

Бишкек — Джалал-Абад — Бишкек (один раз в неделю, по пятницам);

Бишкек — Баткен — Бишкек (один раз в неделю, по вторникам).

Согласно действующему порядку в России, Казахстане, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах граждане Кыргызстана должны иметь результат ПЦР-теста на коронавирус (отрицательный), сделанный не ранее чем за три дня до прибытия на территорию этих стран.

Результаты ПЦР не требуются для вылетающих в Турцию.

Вход в терминалы аэропортов ОАО «МАМ» разрешен только для пассажиров при наличии авиабилета. При входе в здание аэровокзала пассажиры проходят через дезинфекционный тоннель.

Пассажиры также должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Для этого в зданиях аэропортов имеется специальная разметка и информационные стенды.

Ранее сообщалось, что Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны, введенные из-за распространения коронавируса.