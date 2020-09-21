Цифра дня. 846 тысяч льготных рецептов выписано с начала года

С начала года застрахованной категории населения выписано 846 тысяч льготных рецептов. Об этом сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования.
По его данным, максимальное количество рецептов выписано в Ошской области (35 процентов), а минимальное — в Таласской и Нарынской областях (по 4 процента).
«Традиционно льготные рецепты больше выписываются пенсионерам (305 тысяч), работающему населению (159 тысяч), детям (95 тысяч), лицам, получающим социальное пособие (80 тысяч), фермерам (74 тысячи рецептов) и беременным женщинам (53 тысячи)», — сообщили в ФОМС.
В фонде отметили, что с января 2020 года аптекам возместили за реализованные рецепты 209,4 миллиона сомов.
Напомним, что люди с хроническими заболеваниями могут рассчитывать на скидку в 50 процентов при покупке целого ряда дорогих препаратов. Для этого пациент должен быть приписан к ГСВ и быть застрахованным по ОМС.