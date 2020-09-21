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Общество

Милиция разыскивает родных неизвестного мужчины, который погиб после автонаезда

Милиция разыскивает родных неизвестного мужчины, который погиб после автонаезда. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 16 июля водитель Т.А., 1987 года рождения, находясь за рулем «Мицубиси Каризма», на пересечении проспекта Жибек Жолу с улицей Ала-Арчинской сбил пешехода.

В результате автонаезда неизвестный мужчина 40-45 лет скончался в реанимационном отделении БНИЦТиО.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Милиция просит опознать труп мужчины

Его приметы: среднее телосложение, волосы средней длины с проседью, рост 165-170 сантиметров.

Милиция просит всех, кто располагает какими-либо данными о мужчине на фото, а также свидетелей или очевидцев сообщить по следующим номерам телефонов: 0312532233, 0312530181, 0553112113, 0502222412 и 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165843/
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