Милиция разыскивает родных неизвестного мужчины, который погиб после автонаезда. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 16 июля водитель Т.А., 1987 года рождения, находясь за рулем «Мицубиси Каризма», на пересечении проспекта Жибек Жолу с улицей Ала-Арчинской сбил пешехода.

В результате автонаезда неизвестный мужчина 40-45 лет скончался в реанимационном отделении БНИЦТиО.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Милиция просит опознать труп мужчины

Его приметы: среднее телосложение, волосы средней длины с проседью, рост 165- 170 сантиметров .

Милиция просит всех, кто располагает какими-либо данными о мужчине на фото, а также свидетелей или очевидцев сообщить по следующим номерам телефонов: 0312532233, 0312530181, 0553112113, 0502222412 и 102.