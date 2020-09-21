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Общество

В Китае обнаружили коронавирус на упаковке морепродуктов из России

В Китае вновь выявили следы коронавируса на упаковке замороженных продуктов. На сей раз зараженной оказалась партия кальмаров, доставленная из России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По его данным, упаковку со следами вируса обнаружили в городе Чанчунь. Факт был перепроверен и подтвержден дважды. Данные проверили в том числе в Центре по контролю и профилактике заболеваний Чанчуня.

Ранее в Китае уже фиксировались случаи обнаружения коронавируса на упаковках. Как передавал Reuters в августе, частицы вируса нашли на упаковке креветок, которые прибыли в партии импортных продуктов из Эквадора в провинцию Аньхой на востоке Китая. Аналогичный случай был зафиксирован в провинции Шаньдун.

Некоторые специалисты-эпидемиологи заявляют, что вирус может сохраняться на поверхностях очень долго и призывают дезинфицировать даже продукты, купленные в магазинах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165810/
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