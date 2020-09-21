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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Бишкекчане расслабились и не соблюдают санитарные нормы

Бишкекчане расслабились и не соблюдают санитарные нормы. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, медики наготове на случай возможного обострения эпидситуации. «Они отдохнули, вышли из отпусков. Многие медработники переболели, и, когда пошел спад заболеваемости, отработали вопрос их восстановления. Трехмесячный запас средств индивидуальной защиты сохраняется. Вопрос по лекарственным препаратам отрабатывается с Минздравом», — сказала Виктория Мозгачева.

Она отметила, что одной из основных проблем во время пика заболеваемости было самолечение граждан. В результате чего они поступали в больницы уже в тяжелом состоянии. «Мы не устаем повторять об опасности самолечения, а также просим граждан ответственно относиться к своему здоровью и здоровью близких. Чтобы не организовывали больших мероприятий. Достаточно одного носителя инфекции на такой встрече, и практически все присутствующие могут быть инфицированы», — предупредила вице-мэр.

Во многих странах, включая соседний Казахстан, Испанию, Индию, Бразилию, начали регистрировать увеличение случаев заболевания COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165798/
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