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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 55 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 45 471

В Кыргызстане за сутки выявили 55 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 8 человек, Оше — 1, Чуйской области — 1, Ошской — 7, Иссык-Кульской — 2, Таласской — 5, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 25, Нарынской — 2.

Всего в стране с марта зарегистрировали 45 тысяч 471 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165768/
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