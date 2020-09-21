В Кыргызстане за сутки выявили 55 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 8 человек, Оше — 1, Чуйской области — 1, Ошской — 7, Иссык-Кульской — 2, Таласской — 5, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 25, Нарынской — 2.

Всего в стране с марта зарегистрировали 45 тысяч 471 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.