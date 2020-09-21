В Кыргызстане за сутки выявили 55 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в Бишкеке заболели 8 человек, Оше — 1, Чуйской области — 1, Ошской — 7, Иссык-Кульской — 2, Таласской — 5, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 25, Нарынской — 2.
Всего в стране с марта зарегистрировали 45 тысяч 471 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.