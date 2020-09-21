В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 104 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 68 человек, Ошской области — 1, Иссык-Кульской — 2, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 24.

Всего за весь период пандемии в Кыргызстане выздоровели 41 тысяча 682 человека.