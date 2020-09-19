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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ определила девять перспективных вакцин от коронавирусной инфекции. Список

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний, сообщается на ее сайте.

Вакцина российского производства (препарат «Спутник V») вошла в список самых перспективных препаратов.

В перечне также AZD1222, который разрабатывают специалисты Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Ее тестируют в Великобритании.

Китайская вакцина от компании CanSino Biological Inc. была создана на базе технологической платформы векторной вакцины. Власти КНР уже выдали первый патент на препарат.

Бельгийская вакцина Ad26.COV2.S является собственной разработкой компании Janssen Pharmaceutical Companies. Она помогает сформировать устойчивый иммунный ответ у испытуемого.

Еще одна китайская вакцина CoronaVac содержит убитый вирус, ее проверяли на животных и на людях. Препарат отлично переносят пациенты старше 60 лет.

ВОЗ также включила в список два препарата, разработанных китайскими учеными совместно с компанией Sinopharm. Клинические тесты еще двух препаратов проводят в США компании Modernа, BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

В ВОЗ считают, что некоторым регионам мира придется вернуться к ограничительным мерам, чтобы остановить распространение коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165745/
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