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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР за сутки выявили 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 10 человек, Оше - 2, Чуйской области — 5, Ошской — 8, Иссык-Кульской — 14, Таласской - 3, Джалал-Абадской — 20, Баткенской — 19.

Всего в стране с марта зарегистрировали 45 тысяч 416 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165741/
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