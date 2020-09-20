В КР за сутки выявили 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 10 человек, Оше - 2, Чуйской области — 5, Ошской — 8, Иссык-Кульской — 14, Таласской - 3, Джалал-Абадской — 20, Баткенской — 19.

Всего в стране с марта зарегистрировали 45 тысяч 416 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.