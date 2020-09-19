Глава ВОЗ предупредил о вероятности новых вспышек опасных заболеваний

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о вероятности новых вспышек опасных заболеваний и призвал готовиться к ним сообща. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

«Мы точно знаем, что в будущем появятся новые вирусы и так называемое заболевание «Икс», — заявил он накануне на пресс-конференции в Женеве и подчеркнул, что у международного сообщества есть инструменты, необходимые для предотвращения новых вспышек заболеваний и борьбы с ними.

Тедрос Аданом Гебреисус привел в пример успехи Таиланда, где власти и общество, основываясь на опыте борьбы с вирусами SARS и H5N1, смогли быстро и эффективно мобилизоваться и остановить передачу COVID-19. «Развитие «мышечной памяти», как в случае с Таиландом, очень важно для борьбы с пандемиями, и теперь нужно, чтобы весь мир был в боевой готовности», — подчеркнул он.

По мнению главы ВОЗ, коронавирус застал международное сообщество врасплох даже несмотря на то, что это не первая вспышка опаснейшей болезни в этом столетии.

Каждый раз происходит одно и то же — когда вспышка заболевания в самом разгаре, на борьбу с ней тратят большие деньги, не оставляя резервов для подготовки к следующей вспышке. Тедрос Аданом Гебреисус

Он напомнил, что большинство опасных заболеваний в XXI веке относятся к разряду зоонозных — то есть передающихся человеку от животных. В их число, скорее всего, входит и COVID-19. Предполагается, что его основные носители — летучие мыши, которые могли передать вирус человеку через другое животное. Среди вероятных «посредников» — панголины.

Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что человек продолжает отвоевывать территорию у дикой природы, поэтому риск передачи новых патогенов от животных человеку возрастает.

Глава ВОЗ заявил, что международное сообщество должно сообща готовиться к новым впышкам заболеваний и пандемиям, основываясь на опыте прошлых лет.