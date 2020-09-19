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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за сутки выявили 91 случай внебольничной пневмонии и COVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 91 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 9 человек, Чуйской области — 6, Ошской — 17, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 12, Баткенской — 30, Нарынской — 1.

Всего в стране с марта зарегистрировали 45 тысяч 335 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165702/
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