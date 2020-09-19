В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 69 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 8 человек, Оше — 3, Чуйской области — 1, Ошской — 10, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 18, Баткенской — 16, Таласской — 6, Нарынской — 2.

Всего за весь период пандемии в Кыргызстане выздоровели 41 тысяча 484 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.