В Ноокатском районе сдали в эксплуатацию новую школу

В селе Тескей-Кожоке Ноокатского района Ошской области построена и сдана в эксплуатацию новая школа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, учебное заведение рассчитано на 225 мест. Строительство средней школы имени Абдижалила Чынгараева началось 31 августа 2017 года. На строительство из республиканского бюджета был выделен 51 миллион сомов.

«В соответствии с современными требованиями построены столовая и спортивный зал. Есть компьютерный класс. В настоящее время 26 учителей обучают 220 учеников», — отметили в ведомстве.