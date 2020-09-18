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Общество

«Тазалык» уже три дня вывозит мусор из переулка, который копился годами

«Тазалык» третий день вывозит мусор из частного дома на улице Жукеева-Пудовкина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь муниципального предприятия Жибек Каракеева.

По ее словам, жительница копила весь этот мусор на протяжении 10 лет.

«Соседи жаловались долгое время на невыносимую вонь. Всего вывезено за три дня восемь грузовиков. Задействованы несколько бригад «Тазалыка», — отметил она.

Жибек Каракеева добавила, что внутренний двор почти очистили, осталось вывезти из самого дома, он тоже весь завален мусором.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165669/
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