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Общество

В парке имени Ататюрка строят дом без разрешения. Мэрия оштрафовала за мусор

В парке имени Ататюрка началось строительство дома. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, после обращения горожан о стройке на место выехали глава Госэкотехинспекции по Бишкеку Талант Иманакун уулу и начальник санитарно-экологической инспекции (СЭИ) столичной мэрии Медер Амангелдиев.

Выяснилось, что во время рытья котлована строители выбросили строительный мусор в зеленую зону. «Санпатруль составил протокол в отношении владельца частного земельного участка на улице Малдыбаева, 117, А.Конурбаева за выброс строительных отходов и грунта в неустановленном месте. Горожанин с протоколом согласен, оплатит штраф», — сообщили в мэрии.

В мэрии отметили, что МП «Бишкекглавархитектура» не выдавала никаких разрешительных документов на строительство на этом участке и не согласовывала проект, никто по этому поводу не обращался. И в реестре строящихся объектов Госэкотехинспекции по Бишкеку данного объекта нет.

Талант Иманакун уулу сообщил 24.kg, что управление ГИЭТБ обратилось за разрешением на проведение проверки в Минэкономики. «Если получим положительный ответ, то начнем дальнейшую проверку. Только потом будем принимать решение о дальнейшей судье строительства: оштрафовать, закрыть до получения разрешительных документов или привести территорию в первоначальное состояние», — отметил он.

Начальник управления также отметил, что строительство ведется на частной территории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165651/
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