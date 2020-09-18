В парке имени Ататюрка строят дом без разрешения. Мэрия оштрафовала за мусор

В парке имени Ататюрка началось строительство дома. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, после обращения горожан о стройке на место выехали глава Госэкотехинспекции по Бишкеку Талант Иманакун уулу и начальник санитарно-экологической инспекции (СЭИ) столичной мэрии Медер Амангелдиев.

Выяснилось, что во время рытья котлована строители выбросили строительный мусор в зеленую зону. «Санпатруль составил протокол в отношении владельца частного земельного участка на улице Малдыбаева, 117, А.Конурбаева за выброс строительных отходов и грунта в неустановленном месте. Горожанин с протоколом согласен, оплатит штраф», — сообщили в мэрии.

В мэрии отметили, что МП «Бишкекглавархитектура» не выдавала никаких разрешительных документов на строительство на этом участке и не согласовывала проект, никто по этому поводу не обращался. И в реестре строящихся объектов Госэкотехинспекции по Бишкеку данного объекта нет.

Талант Иманакун уулу сообщил 24.kg, что управление ГИЭТБ обратилось за разрешением на проведение проверки в Минэкономики. «Если получим положительный ответ, то начнем дальнейшую проверку. Только потом будем принимать решение о дальнейшей судье строительства: оштрафовать, закрыть до получения разрешительных документов или привести территорию в первоначальное состояние», — отметил он.

Начальник управления также отметил, что строительство ведется на частной территории.