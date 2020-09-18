COVID-19 обострил проблему утилизации медицинских отходов

Более 600 работников медучреждений пройдут обучение по управлению медицинскими отходами. Об этом 24.kg сообщил специалист Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля НПО «Профилактическая медицина» при Минздраве Алексей Кравцов.
По его словам, проведена оценка системы управления медицинскими отходами.
«В связи с коронавирусной инфекцией в несколько раз увеличился объем медицинских отходов. Летом
По его словам, планируется провести исследование по экологическому воздействию образованных отходов от COVID-19.
«Сейчас в рамках проекта, финансируемого Всемирным банком и ПРООН, куплено специальное оборудование для обеззараживания 39 больниц. А сотрудники 42 учреждений пройдут обучение по управлению медицинскими отходами», — сообщил Алексей Кравцов.