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Общество

COVID-19 обострил проблему утилизации медицинских отходов

Более 600 работников медучреждений пройдут обучение по управлению медицинскими отходами. Об этом 24.kg сообщил специалист Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля НПО «Профилактическая медицина» при Минздраве Алексей Кравцов.

По его словам, проведена оценка системы управления медицинскими отходами.

«В связи с коронавирусной инфекцией в несколько раз увеличился объем медицинских отходов. Летом

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в специальных учреждениях образовался коллапс, не успевали обеззараживать мусор. Часть медицинских отходов вывозила частная компания, у которой есть возможности утилизации, а другая часть после обеззараживания попадала на полигон твердого бытового мусора. Поэтому возникла необходимость в улучшении управления медицинскими отходами, это актуально в ожидании второй волны коронавируса», — говорит Алексей Кравцов.

По его словам, планируется провести исследование по экологическому воздействию образованных отходов от COVID-19.

«Сейчас в рамках проекта, финансируемого Всемирным банком и ПРООН, куплено специальное оборудование для обеззараживания 39 больниц. А сотрудники 42 учреждений пройдут обучение по управлению медицинскими отходами», — сообщил Алексей Кравцов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165642/
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