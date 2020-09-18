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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медики получают положенные компенсации в срок. Минздрав ответил правозащитникам

Чиновники Министерства здравоохранения заявляют, что компенсационные выплаты медикам, переболевшим коронавирусной инфекцией, и семьям тех, кто скончался при исполнении своих должностных обязанностей, выдаются вовремя.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с распоряжением правительства и по итогам заседаний комиссии по проведению служебного расследования о назначении выплаты компенсаций, по 200 тысяч сомов получили 144 сотрудника организаций здравоохранения. 21 семья, где от COVID-19 скончались медики, получила по миллиону сомов.

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«Заявления правозащитников, что «руководство учреждений здравоохранения и профильного министерства под различными предлогами препятствует выплате положенных компенсаций медицинскому персоналу», не соответствует действительности. Министерством здравоохранения подготовлен проект распоряжения по выделению дополнительных 100 миллионов сомов для выплат компенсаций. Документ находится на согласовании», — отметили в Минздраве.

Уточняется, что сбор документов комиссия не прекращала. «Задержка с начислением денег происходит из-за некачественного оформления и неполного предоставления требуемых бумаг. При этом часть документов возвращается на доработку. При предоставлении полного пакета документов выплаты проводятся после принятия комиссионного решения», — отметил глава комиссии, замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Отметим, в Министерство здравоохранения КР на рассмотрение комиссии поступило около 1 тысячи 500 пакетов документов, из которых 829 прошли экспертизу, остальные находятся в работе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165640/
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