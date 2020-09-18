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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Власти Узбекистана с 1 октября открывают границы для зарубежных туристов

Власти Узбекистана с 1 октября открывают границы для зарубежных туристов в рамках поэтапного смягчения карантинных мер. Об этом пишет «РИА Новости».

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По данным издания, решение приняла республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом.

«Туроператорам разрешили организовывать ввозные туры для групп до 15 человек без прохождения иностранцами двухнедельного карантина. При этом турфирмы должны обеспечить своим клиентам прохождение тестов на COVID-19, а также соответствующую страховку для покрытия рисков заболевания», — пишет «РИА Новости».

 
 
 
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165636/
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