Власти Узбекистана с 1 октября открывают границы для зарубежных туристов в рамках поэтапного смягчения карантинных мер. Об этом пишет «РИА Новости».

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По данным издания, решение приняла республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом.

«Туроператорам разрешили организовывать ввозные туры для групп до 15 человек без прохождения иностранцами двухнедельного карантина. При этом турфирмы должны обеспечить своим клиентам прохождение тестов на COVID-19, а также соответствующую страховку для покрытия рисков заболевания», — пишет «РИА Новости».