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Общество

Иссык-кульский бизнес на птицах. Кто спасет пернатых невольников

Фото Юрия Кузьминых. Бизнес процветает, и птицы продолжают мучиться в неволе

В Чолпон-Ате у центрального входа на ипподром прочно обосновалась группа местных подростков. За пару сотен сомов малолетние коммерсанты дадут сфотографироваться туристам с экзотическими птицами — соколами и беркутами. Эти пернатые в Кыргызстане занесены в Красную книгу. Но местным экологам, похоже, до этого совсем нет дела.

Несколько дней назад я стал невольным свидетелем диалога между хозяином птицы и туристкой. Пожилая женщина, возможно, бывшая учительница, пыталась пристыдить мальчишек, увидев мучения птиц. Но все бесполезно. Для подростков это просто бизнес. Диалог не получился.

Здесь на ипподроме в теплую погоду всегда полно народу. От желающих подержать в руках величавую птицу нет отбоя. Из очередной иномарки, которая остановилась у обочины дороги, вывалила толпа туристов. Дети бросились к сидящим на перилах птицам. В разговор с курортниками вступил самый старший из них.

«Байке, — обратился он к главе многочисленного семейства. — Не хотите сфотографироваться? Двести сомов».

Видя, что клиенты не собираются так просто расставаться с деньгами, подросток мгновенно сориентировался и на лету сбросил цену: «Ладно, давайте сто пятьдесят».

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. Бизнес процветает, и птицы продолжают мучиться в неволе

Заметив, что мужчина полез в сумку за кошельком, резко дернул за веревку сидящего на железных перилах беркута. Птица встрепенулась и попыталась сопротивляться. Но хозяин был настойчив.

Дальше обычная процедура. Мальчишка подал огромную кожаную перчатку клиенту. Тяжелая птица без ропота переместилась к очередному любителю экзотики. Окружающие схватились за сотовые телефоны и устроили фотосессию.

Тут же вмешались дети, в ультимативной форме заявив родителю, что тоже хотят сфотографироваться с птичкой. Но даже невооруженным глазом было видно, что поднять такую махину ребенку не под силу. И здесь малолетние коммерсанты быстро нашли выход. Они притащили невольника чуть поменьше...

Во многих странах за разорение гнезд или убийство пернатых сурово наказывают.

На ипподроме краснокнижные невольники находятся весь день. Хозяева не дают им не только есть, но и пить.

Во время подготовки материала поговорил со специалистом, который многие годы занимается соколиной охотой. Мой собеседник ответил на вопросы только на условиях анонимности.

«Мне лишние проблемы ни к чему», — сразу заявил он.

В основном хищных птиц ловят незаконно. Их семьи не бывают многочисленными. Каждая пара занимает большую территорию и не пускает туда чужаков. Эти птицы весьма консервативны в выборе мест обитания, и гнезда пернатые используют из поколения в поколение. Поэтому черным охотникам не составляет большого труда отслеживать эти места и забирать из гнезд птенцов.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. Бизнес процветает, и птицы продолжают мучиться в неволе

В Кыргызстане давно приняты законы, защищающие попавших в рабство птиц. Создана специальная комиссия, утвержден регламент ее работы по ловчим хищным птицам.

Ловчие хищные птицы, не оформленные в установленном порядке до августа 2019 года, считаются незаконными, подлежат изъятию в порядке, установленном законодательством, с наложением взысканий по кодексам года о нарушениях и проступках.

 

Штрафы за ущерб объектам животного мира:

— за незаконное пользование беркута — 100 тысяч сомов;

— за незаконное пользование сокола — 250 тысяч сомов.

Но эти законы в Кыргызстане не работают как положено. Да и чиновникам, отвечающим за охрану природы, похоже, до птиц, попавших в неволю, дела нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165635/
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