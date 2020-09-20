19:09
USD 79.04
EUR 93.73
RUB 1.05
Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки

22-25 сентября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

10-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

15 сентября — 15 октября. Выставка живописи «Арткана 9-10»

Зимой и летом в городах Канте и Кара-Балте проведены девятая и десятая сессии пленэрной живописи «Арткана». Участниками сессии стали восемь художников.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

22 сентября. Лекция «Гражданский долг»

Сегодня, говоря о гражданском долге, мы понимаем обязанности перед государством, страной или Родиной. А как было во времена, когда народы не имели своих государств? Какой долг исполнялся и чем это заканчивалось? Об этом вы узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

24 сентбяря. Выступление манасчи

Каждый четверг манасчи Замирбек Баялиев будет рассказывать эпос «Манас».

Этнокомплекс «Супара», 17.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165625/
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: выставки и мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: выставки и лекция
Афиша Бишкека на выходные: вечер поэзии, выставки и мастер-класс
Афиша Бишкека на неделю: выставки, лекция и Неделя комуза
Афиша Бишкека на выходные: выставки, пьеса и турпоездка
Афиша Бишкека на неделю: выставки и празднование Дня независимости
Афиша Бишкека на выходные: выставки, велопробег и «Открытый микрофон»
Хочешь быть актером? Театр «Республика ШКИД» приглашает в свои ряды
Афиша Бишкека на неделю: выставки
Афиша Бишкека на выходные: выставки, поход и мини-концерт
Популярные новости
Раскрыта смертельная опасность популярного в&nbsp;Кыргызстане лекарства от&nbsp;COVID-19 Раскрыта смертельная опасность популярного в Кыргызстане лекарства от COVID-19
Полная деградация городской среды. Илья Варламов выпустил репортаж о&nbsp;Бишкеке Полная деградация городской среды. Илья Варламов выпустил репортаж о Бишкеке
В&nbsp;день рождения Алмазбека Атамбаева сторонники устроили пикет у&nbsp;здания ГКНБ В день рождения Алмазбека Атамбаева сторонники устроили пикет у здания ГКНБ
COVID-19. Резкий скачок числа заболевших во&nbsp;многих странах COVID-19. Резкий скачок числа заболевших во многих странах
Бизнес
Вместе&nbsp;&mdash; к&nbsp;знаниям! MegaCom продолжает снимать видеоуроки для детей Вместе — к знаниям! MegaCom продолжает снимать видеоуроки для детей
Успейте пройти онлайн-идентификацию в&nbsp;&laquo;ЭЛСОМ&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти онлайн-идентификацию в «ЭЛСОМ» до 1 октября
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
20 сентября, воскресенье
19:01
Партия «Кыргызстан» № 15. Встречи в регионах Партия «Кыргызстан» № 15. Встречи в регионах
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки
18:30
21 сентября: где в регионах отключат свет
16:08
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру
16:00
Чудаки парковки. Жители Бишкека просят навести порядок возле рынка «Мадина»