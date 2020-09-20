Афиша Бишкека на неделю: выставки

22-25 сентября. Постоянные выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.
10-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда
Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.
Площадь Победы, 9.00-18.30.
15 сентября — 15 октября. Выставка живописи «Арткана 9-10»
Зимой и летом в городах Канте и Кара-Балте проведены девятая и десятая сессии пленэрной живописи «Арткана». Участниками сессии стали восемь художников.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.
22 сентября. Лекция «Гражданский долг»
Сегодня, говоря о гражданском долге, мы понимаем обязанности перед государством, страной или Родиной. А как было во времена, когда народы не имели своих государств? Какой долг исполнялся и чем это заканчивалось? Об этом вы узнаете на следующей лекции кыргызоведения.
ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.
24 сентбяря. Выступление манасчи
Каждый четверг манасчи Замирбек Баялиев будет рассказывать эпос «Манас».
Этнокомплекс «Супара», 17.00.