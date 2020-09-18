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Общество

На Ошском рынке изъяли контрафактный алкоголь и сигареты

На Ошском рынке прошел рейд по выявлению контрафактной и сомнительной алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, рейд провели инспекторы Налоговой службы при содействии акима района Чынасыла Чыныбаева и правоохранительных органов на оптовых точках.

«Многие продавцы тут же закрывались, узнав о проверке. Но было обнаружено немало товаров, безопасность которых вызывает большое сомнение. Изъято 110 бутылок алкогольной продукции на сумму 10 тысяч 635 сомов, 520 пачек сигарет на 23 тысячи 300 сомов», — сообщили в пресс-службе.

В муниципалитете отметили, что материалы переданы в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) для дальнейшего принятия мер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165614/
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