На Ошском рынке изъяли контрафактный алкоголь и сигареты

На Ошском рынке прошел рейд по выявлению контрафактной и сомнительной алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, рейд провели инспекторы Налоговой службы при содействии акима района Чынасыла Чыныбаева и правоохранительных органов на оптовых точках.

«Многие продавцы тут же закрывались, узнав о проверке. Но было обнаружено немало товаров, безопасность которых вызывает большое сомнение. Изъято 110 бутылок алкогольной продукции на сумму 10 тысяч 635 сомов, 520 пачек сигарет на 23 тысячи 300 сомов», — сообщили в пресс-службе.

В муниципалитете отметили, что материалы переданы в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) для дальнейшего принятия мер.