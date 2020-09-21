В Бишкеке 21 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 12 часов 12 минут.

У кого намечается той

Кайрат Нурпеисов

Родился 21 сентября 1957 году в селе Галкино Павлодарской области КазССР. Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Кыргызстане.

Абтандил Кулбараков

Родился 21 сентября 1961 года в селе Чаек Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Балбак Тулобаев

Родился 21 сентября 1972 года в селе Кол-Тор Тонского района. Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области

Памятные даты

Международный день мира

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день, установила его празднование на третий вторник сентября и посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и между ними.

Спустя 20 лет Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.



ООН предлагает всем странам и народам в этот день прекращать все военные действия.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка Киргизской ССР Джамал Сейдакматова

Фото limon.kg. Джамал Сейдакматова

Родилась 21 сентября 1939 года в селе Темир Иссык-Кульской области. Кыргызская и советская актриса театра и кино. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

С 1957-го выступала на сцене Кыргызского драматического театра в Бишкеке (ныне Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдымомунова). Одна из ведущих артистов кыргызской сцены 1970-х годов.

В кино снималась на студии «Кыргызфильм» с 1958 года (Зиягуль в фильме «Далеко в горах»).

Снялась в таких фильмах, как «Девушка Тянь-Шаня», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню», «Водопад», «Золотая осень», «Потомок белого барса», «Волны умирают на берегу», «Курманжан датка», и других.

В декабре 1990 года основала первый в Кыргызстане частный театр «Тунгуч».

Куда сходить

Культура