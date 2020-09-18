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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Уже 30 миллионов заразились и 944 тысячи умерли

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 307 тысяч 313. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 30 миллионов 71 тысяча 368 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 674 тысячи 458), Индии (5 миллионов 118 тысяч 253), Бразилии (4 миллиона 455 тысяч 386), России (1 миллион 81 тысяча 152), Перу (744,4 тысячи), Колумбии (736 тысяч 377), Мексике (684 тысячи 113), Южной Африке (655 тысяч 572) и Испании (625 тысяч 651).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 20,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 214 тысяч 433 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 944 тысяч 887. За последние сутки показатель вырос на 5 тысяч 414 человек. В том числе в США скончались 197 тысяч 633 человека, Бразилии — 134 тысячи 935, Индии — 83 тысячи 198, Мексике — 72 тысячи 179 и Великобритании — 41 тысяча 794.

В Кыргызстане зарегистрировали 45 тысяч 244 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 107 тысяч 134, Узбекистане — 49 тысяч 627, Таджикистане — 9 тысяч 214.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165598/
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