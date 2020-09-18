В мэрии Бишкека рассказали, кто может получить вакцину от гриппа бесплатно

Центр госсанэпиднадзора Бишкека получил вакцину против гриппа «Гриппол плюс» российского производства. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, вакцинация будет проводиться бесплатно среди следующих категорий: медики, работающие в инфекционных отделениях, отделениях скорой медицинской помощи, реанимации, родильных домах, врачи ЦСМ, дети и сотрудники детских домов, интернатов, домов престарелых и инвалидов, а также горожане с хроническими болезнями легких, сердца, печени, диабетом, ожирением, часто болеющие дети, беременные и люди старше 65 лет.

Для получения прививки необходимо обратиться в свою поликлинику.

Также вакцинация будет проводиться и на платной основе в частных медицинских центрах: «Малыш», «Гиппократ», «Эдельвейс», «Элкрит», «Кроха», «Поликлиника 312», клиника профессора Асымбековой, ЦАДМИР, «Интермедикал».

В муниципалитете добавили, что эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной. «Убедительно просим вас не пренебрегать санитарными правилами. Часто и тщательно мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками, избегайте контакта с людьми, носите маску и обязательно соблюдайте дистанцию. Для поддержания здоровья рекомендуются физическая нагрузка, сбалансированное питание и закаливание», — отмечается в сообщении.