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Общество

444 километра за пять дней. Кыргызстанец пробежал вокруг Иссык-Куля

Кыргызстанец Даниель Токтосунов пробежал вокруг Иссык-Куля 444 километра. Об этом 24.kg сообщил он сам.

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Кыргызстанец Даниель Токтосунов пробежит вокруг Иссык-Куля 444 километра

По его словам, забег длился пять дней, по 12-15 часов.

«Приходилось спать по два-три часа в сутки в абсолютно разных местах. Со мной все время была группа поддержки — массажист, водитель и врач в одном лице, а также фотограф. Все эти дни были солнечные, поначалу наносил крем от загара, но потом перестал, поскольку постоянно потеешь. Приходилось плотно есть, но организм не принимал жирную еду. На четвертый день, когда добежал до Балыкчи, начал терять сознание, мне поставили капельницу — сахар в организме упал. На мизинцах ног образовались мазоли, потому что бежал не всегда по ровной дороге», — рассказал Даниель Токтосунов.

Напомним, кыргызстанец начал свой забег 12 сентября. Цель — пропаганда здорового образа жизни и поддержка зоопарка в городе Караколе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165582/
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