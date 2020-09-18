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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 91 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 45 244

В Кыргызстане выявили еще 91 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке заболели 7 человек, в Оше — 3, в Чуйской области — 11, в Ошской — 15, в Таласской — 3, в Иссык-Кульской — 15, в Джалал-Абадской — 15, в Баткенской — 20, в Нарынской — 2.

Всего в стране зарегистрировали 45 тысяч 244 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165572/
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