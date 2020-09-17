Обвиняемого в убийстве жителя Сузака отпустили под домашний арест

Обвиняемого в убийстве жителя Сузака Таалайбека Тавалдиева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщила его дочь Молсулуу Таалайбекова.
По ее словам, сегодня в Джалал-Абадском областном суде рассматривалось дело ее отца. Вынесено решение о заключении обвиняемого под домашний арест.
Ранее дочь обвиняемого Молсулуу Таалайбекова сообщила 24.kg, что ее отец проходил свидетелем по делу об убийстве, однако его обвинили в соучастии и посадили в СИЗО.
Девушка считает, что сотрудники областной прокуратуры оказывали давление на следователей и потребовали, чтобы ее отца посадили в тюрьму.