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Общество

Обвиняемого в убийстве жителя Сузака отпустили под домашний арест

Обвиняемого в убийстве жителя Сузака Таалайбека Тавалдиева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщила его дочь Молсулуу Таалайбекова. 

По ее словам, сегодня в Джалал-Абадском областном суде рассматривалось дело ее отца. Вынесено решение о заключении обвиняемого под домашний арест. 

Отметим, родственники жителя Сузакского района Таалайбека Тавалдиева сегодня также вышли на митинг с требованием освободить его. 

Ранее дочь обвиняемого Молсулуу Таалайбекова сообщила 24.kg, что ее отец проходил свидетелем по делу об убийстве, однако его обвинили в соучастии и посадили в СИЗО.

Девушка считает, что сотрудники областной прокуратуры оказывали давление на следователей и потребовали, чтобы ее отца посадили в тюрьму.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165545/
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