Налог на транспорт: недобор составил почти 114 миллионов сомов

В Бишкеке сотрудники Ленинского акимиата провели рейд среди водителей транспорта, которые уклоняются от уплаты налога. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, выявлены автовладельцы, которые не платят налоги на движимое имущество, а также предприниматели, занимающиеся частным извозом без разрешительных документов.

На 1 сентября в городской бюджет по налогу на движимое имущество поступило 142 миллиона 900 тысяч сомов, при плане 256 миллионов 700 тысяч. Недобор — 113 миллионов 900 тысяч сомов.

«Напоминаем, что срок уплаты налога на транспорт истек 1 сентября 2020 года, в связи с чем убедительно просим осуществить платеж в кратчайшие сроки», — отметили в муниципалитете.