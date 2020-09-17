На Орто-Сайском рынке прошли пожарно-тактические учения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, учения проводились районным отделом МЧС с привлечением представителей УВД, Госэкотехинспекции по Бишкеку и отдела экономики и финансов акимиата.

«В ходе учений проверено состояние подъездных путей для проезда спецтехники, эвакуационных путей и запасных выходов, наличие и техническое состояние пожарных гидрантов, сигнализации и средств пожаротушения, звуковых и световых сигналов оповещения на случай возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций», — отметили в муниципалитете.



В мэрии добавили, что во время мероприятия выявлены нарушения, администрации рынка дано поручение об их устранении.