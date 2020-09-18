День пожилых людей. Активисты объявили сбор средств на подарки ветеранам

Фонд «Ветераны 365» объявил сбор средств на подарки ветеранам к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября. Об этом 24.kg сообщили в организации.
Волонтеры отметили, что поздравлять своих подопечных-ветеранов активисты планируют в субботу, 3 октября. Все желающие могут присоединиться к благотворительной акции.
Перечислить средства можно:
Общественный благотворительный фонд «Ветераны 365»
БЦФ ОАО «Оптима Банк»
Р/с 1091820057850151
БИК 109018
«Элсом» 0555175185
Вопросы можно задать по телефону 0555226227.