День пожилых людей. Активисты объявили сбор средств на подарки ветеранам

Фонд «Ветераны 365» объявил сбор средств на подарки ветеранам к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября. Об этом 24.kg сообщили в организации.

Волонтеры отметили, что поздравлять своих подопечных-ветеранов активисты планируют в субботу, 3 октября. Все желающие могут присоединиться к благотворительной акции.

Перечислить средства можно: Общественный благотворительный фонд «Ветераны 365» БЦФ ОАО «Оптима Банк»

Р/с 1091820057850151

БИК 109018 «Элсом» 0555175185

Вопросы можно задать по телефону 0555226227.