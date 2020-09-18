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Общество

День пожилых людей. Активисты объявили сбор средств на подарки ветеранам

Фонд «Ветераны 365» объявил сбор средств на подарки ветеранам к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября. Об этом 24.kg сообщили в организации.

Волонтеры отметили, что поздравлять своих подопечных-ветеранов активисты планируют в субботу, 3 октября. Все желающие могут присоединиться к благотворительной акции.

Перечислить средства можно:

Общественный благотворительный фонд «Ветераны 365»

БЦФ ОАО «Оптима Банк»
Р/с 1091820057850151
БИК 109018

«Элсом» 0555175185

 Вопросы можно задать по телефону 0555226227.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165535/
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