Арабский благотворительный фонд передал Минздраву партию СИЗ и термометров

Общественное объединение «Центр Ас-Сафа» передало Министерству здравоохранения Кыргызстана средства защиты для борьбы с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, переданы 125 тысяч четырехслойных масок, 500 защитных лицевых щитков, 800 защитных костюмов и 100 инфракрасных термометров. Груз прибыл из Кувейта в качестве безвозмездной помощи.

В Минздраве отметили, что ОО «Центр Ас-Сафа» во время пандемии выделило 32 миллиона 800 тысяч сомов, которые направили на закупку аппаратов ИВЛ, СИЗ, на раздачу продуктов первой необходимости и организацию трехдневных стационаров.