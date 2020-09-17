21:16
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Арабский благотворительный фонд передал Минздраву партию СИЗ и термометров

Общественное объединение «Центр Ас-Сафа» передало Министерству здравоохранения Кыргызстана средства защиты для борьбы с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, переданы 125 тысяч четырехслойных масок, 500 защитных лицевых щитков, 800 защитных костюмов и 100 инфракрасных термометров. Груз прибыл из Кувейта в качестве безвозмездной помощи.

В Минздраве отметили, что ОО «Центр Ас-Сафа» во время пандемии выделило 32 миллиона 800 тысяч сомов, которые направили на закупку аппаратов ИВЛ, СИЗ, на раздачу продуктов первой необходимости и организацию трехдневных стационаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165530/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. В штабе признали, что партии не соблюдают санитарные требования
Из-за нарушений санитарных норм в Баткене закрывают общепиты
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 29,7 миллиона человек
В Кыргызстане еще у четырех медиков выявили коронавирус
В КР выявили 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 45 153
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 107 человек
Кыргызстанцы при въезде в Швейцарию могут не проходить 10-дневный карантин
ВОЗ допустила еще одну казахстанскую вакцину от коронавируса к испытаниям
Родители новопавловских первоклассников опровергли информацию о заболевших детях
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 29,5 миллиона человек
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о&nbsp;подготовке Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
В&nbsp;школе в&nbsp;Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса
Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к&nbsp;росту двойной инфекции. Как уберечься Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к росту двойной инфекции. Как уберечься
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 сентября: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 сентября: дожди
20:47
На Орто-Сайском рынке прошли пожарно-тактические учения
20:30
Арабский благотворительный фонд передал Минздраву партию СИЗ и термометров
20:16
Конституционная палата вынесла решение о запрете на отсрочку уплаты госпошлины
20:03
Конфликт на границе. Сожженный дом семьи Мажитовых восстановлен