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Общество

Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпитера Каллисто

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил о планах российских ученых организовать обитаемую базу на спутнике планеты Юпитер Каллисто. Об этом сообщает ТАСС.

По его информации, ученые рассматривают Каллисто как наиболее перспективное место в Солнечной системе для создания базы для человека после Луны и Марса.

На поверхности этого спутника большое количество водяного льда, под которым располагается незамерзающий океан. Помимо этого, на Каллисто зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165527/
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