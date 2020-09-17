Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпитера Каллисто

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил о планах российских ученых организовать обитаемую базу на спутнике планеты Юпитер Каллисто. Об этом сообщает ТАСС.

По его информации, ученые рассматривают Каллисто как наиболее перспективное место в Солнечной системе для создания базы для человека после Луны и Марса.

На поверхности этого спутника большое количество водяного льда, под которым располагается незамерзающий океан. Помимо этого, на Каллисто зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра.