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Общество

Родственники обвиняемого в убийстве жителя Сузака митингуют у здания суда

Родственники жителя Сузакского района Таалайбека Тавалдиева, обвиняемого в убийстве, вышли на митинг с требованием освободить его. Об этом 24.kg сообщила его дочь Молсулуу Таалайбекова.

Отметим, ранее она обратилась в редакцию и заявила, что ее отец проходил свидетелем по делу об убийстве, однако его обвинили в соучастии и посадили в СИЗО.

Девушка считает, что сотрудники областной прокуратуры оказывали давление на следователей и потребовали, чтобы ее отца посадили в тюрьму.

На видео митингующие скандируют: «Простому народу нужна справедливость!» Участники акции протеста просят судью вынести справедливое решение и освободить Таалайбека Тавалдиева.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165516/
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