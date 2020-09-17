В Минтруда напомнили, как зарегистрироваться в качестве безработного

Для регистрации в качестве безработного или ищущего работу гражданин должен обратиться в территориальные органы Министерства труда и социального развития по месту жительства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, заявителю необходимо иметь при себе паспорт, трудовую книжку или ее дубликат и документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию, а гражданам, которые ищут работу впервые (ранее не работали), не имеют профессии (специальности), — паспорт и документ об образовании.

Кыргызстанцы признаются официальными безработными при невозможности предоставления территориальными органами подходящей работы в течение 10 календарных дней со дня регистрации.

Информацию о вакантных рабочих местах можно получить как в территориальных подразделениях министерства, так и на сайте: zanyatost.kg.