Ушел из жизни известный мелодист-композитор Калыйбек Тагаев

В возрасте 80 лет после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни известный мелодист-композитор, народный артист Кыргызской Республики Калыйбек Тагаев. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Калыйбек Тагаев известен в народе как автор более 120 мелодий. Семь раз становился победителем республиканских конкурсов мелодистов. Около 60 его мелодий вошли в «Золотой фонд» кыргызского радио и телевидения, они звучат в эфире и по настоящее время. Его песни «Долон», «Сенин элесин», «Ат-Башым», «Элмира», «Назгүлүм», «Көл вальсы» и другие поистине стали народными, завоевав особое место в сердцах слушателей.

На своем творческом пути Калыйбек Тагаев пробовал себя и в актерской деятельности, талантливо исполняя разные роли. Наряду с этим он является автором музыки, написанной ко многим известным спектаклям.

В 1992 году за большой вклад в развитие кыргызского искусства и музыки Калыйбек Тагаев признан заслуженным деятелем культуры КР, а в 1998-м ему было присвоено звание «Народный артист КР».