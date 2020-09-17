16:42
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Общество

Ушел из жизни известный мелодист-композитор Калыйбек Тагаев

В возрасте 80 лет после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни известный мелодист-композитор, народный артист Кыргызской Республики Калыйбек Тагаев. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Калыйбек Тагаев известен в народе как автор более 120 мелодий. Семь раз становился победителем республиканских конкурсов мелодистов. Около 60 его мелодий вошли в «Золотой фонд» кыргызского радио и телевидения, они звучат в эфире и по настоящее время. Его песни «Долон», «Сенин элесин», «Ат-Башым», «Элмира», «Назгүлүм», «Көл вальсы» и другие поистине стали народными, завоевав особое место в сердцах слушателей.

На своем творческом пути Калыйбек Тагаев пробовал себя и в актерской деятельности, талантливо исполняя разные роли. Наряду с этим он является автором музыки, написанной ко многим известным спектаклям.

В 1992 году за большой вклад в развитие кыргызского искусства и музыки Калыйбек Тагаев признан заслуженным деятелем культуры КР, а в 1998-м ему было присвоено звание «Народный артист КР».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165509/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Скончалась начальник отдела по поддержке официального сайта ОТРК Нурзат Ниязова
От пневмонии умер профессор, микрохирург Мырзабек Матеев
Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы
Скончался экс-председатель Верховного суда Качкынбай Бообеков
Скончалась акушер-гинеколог Мукаддас Дехканова
В Кыргызстане скончался знаменитый кинооператор Мурат Алиев
Скончалась директор образовательного комплекса «Илим» Гайша Ибрагимова
В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Скончался заслуженный деятель науки Кыргызстана Эмиль Шукуров
Скончался народный писатель Кыргызстана Мырзабек Тойбаев
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о&nbsp;подготовке Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
В&nbsp;школе в&nbsp;Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса
Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к&nbsp;росту двойной инфекции. Как уберечься Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к росту двойной инфекции. Как уберечься
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
16:38
Россотрудничество передает учебную литературу школам Кыргызстана Россотрудничество передает учебную литературу школам Кы...
16:17
Ушел из жизни известный мелодист-композитор Калыйбек Тагаев
16:07
В Бишкеке проходит конкурс сочинений среди школьников «Китеп — билим булагы»
15:52
«Мекеним Кыргызстан» № 4. Таабалды Тиллаев: Родина начинается с Баткена
15:47
В Баткенской области милиционер провел той. Его наказали