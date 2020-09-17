Нацкомиссия обеспокоена низкой ролью государственного языка в научной сфере

95 процентов научных работ выполняются на официальном языке. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев.

По его словам, роль кыргызского языка в научной сфере страны недостаточно значима.

«Я сам являюсь членом аттестационной комиссии. 95 процентов диссертаций выполняются и защищаются на официальном языке. Как известно, хоть 11 лет в школе обучение идет на кыргызском, но в вузах в основном на официальном языке. Поэтому у молодого поколения проблемы с грамотностью, толком не владеют ни одним из языков», — отметил Назаркул Ишекеев.

23 сентября в Кыргызстане отмечается День государственного языка.