Несколько конкурсов в честь Дня госязыка объявлены в Кыргызстане

Национальная комиссия по госязыку объявила среди журналистов конкурс на лучший материал о государственном языке. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комиссии Назаркул Ишекеев.

По его словам, материалы на конкурс под названием «Государственный язык — государственность» принимаются до 15 октября. Авторы лучших будут награждены призами.

«Кроме этого, проводится конкурс среди школьников «Книга — источник знания», — отметил Назаркул Ишекеев.

В День государственного языка нацкомиссия проведет несколько конференций в онлайн-формате.

«Состоится международная конференция с участием научных деятелей Турции, стран Центральной Азии, Венгрии. 23 сентября пройдут открытые уроки для учеников средних школ Кыргызстана», — добавил Назаркул Ишекеев.