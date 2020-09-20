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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 20 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 12 часов 14 минут.

У кого намечается той

Тилек Матраимов 

Родился 20 сентября 1967 года в селе Агартуу. Аким Кара-Суйского района Ошской области.  

Памятные даты

День предпринимателя Кыргызской Республики

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков провел встречу с представителями бизнес-ассоциаций Кыргызстана, 2020 год

Дату установило правительство постановлением от 20 октября 2000 года, признавая весомый вклад предпринимателей в экономику страны, учитывая значимость и важность развития предпринимательства как одной из главных движущих сил прогресса.

В независимом Кыргызстане благодаря социально-экономическим реформам сформировалось отечественное предпринимательство, представляющее собой мощную общественно-политическую силу.

Традиционно к празднику в разных городах предприниматели организуют семинары, конференции, выставки, связанные с вопросами ведения бизнеса.

День работников леса

Тимура Жусупова
Фото Тимура Жусупова. Арсланбоб

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен СССР.

Леса Кыргызстана занимают 5,7 процента общей территории страны. Хотя КР относится к малолесным государствам, около 2 миллионов человек (треть населения) проживает на территории лесного фонда (или вблизи), и их благосостояние напрямую зависит от лесных ресурсов.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Султан Ибраимов

Родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйской области.

Трудовую деятельность начал простым колхозником. Был первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизии. В должности проработал 10 лет. Был также председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета Министров Киргизской ССР (1978–1980), депутатом Верховного Совета СССР двух созывов.

В бытность его первым секретарем Ошского обкома в области начали строить дороги, жилые дома, театры, больницы и промышленные предприятия, продолжилось строительство каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций.

Мог открыто критиковать власть, что в СССР считалось недопустимым и даже опасным. 

4 декабря 1980 года Султан Ибраимов был убит двумя выстрелами в голову в собственной кровати в правительственной резиденции в Чолпон-Ате.

В честь него названа улица в Бишкеке.

Куда сходить

Культура

  • на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
  • работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» пройдет поэтический вечер;
  • Gallery M приглашает на мастер-класс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165470/
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